Manfredi eletto all’unanimità presidente dell’Anci. E’ la prima volta di un sindaco napoletano

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi è stato eletto all’unanimità dal consiglio nazionale presidente dell’Anci. Il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, è stato eletto, sempre all’unanimità presidente del Consiglio nazionale.

L’elezione all’unanimità di Gaetano Manfredi a presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani costituisce un momento politicamente straordinario e storicamente eccezionale, non solo per il Comune di Napoli ma per l’intera città di Napoli. Il nostro sindaco, e noi con lui, riceviamo un attestato chiaro e forte sulla bontà della nostra azione amministrativa”. Così in una nota Gennaro Acampora, capogruppo per il Partito Democratico nel consiglio comunale di Napoli. “Per la prima volta dal 1901, anno della sua nascita, non era mai accaduto che questo onore spettasse al sindaco della più importante metropoli del Mezzogiorno – aggiunge Acampora – Insieme a Gaetano Manfredi, in questi tre anni, siamo riusciti a costruire un modello di governo concreto, efficace, che con questo voto viene riconosciuto a livello nazionale per la sua capacità di decidere, incidere ma soprattutto di fare sintesi, tra mille difficoltà e pesantissime eredità del passato”. Nella nota Acampora esprime anche “l’orgoglio di essere il capogruppo in consiglio comunale del principale partito della sua maggioranza, di un Partito Democratico che in questi mesi più di ogni altro si è battuto perché questo giorno arrivasse. Il nostro impegno, da oggi, dai banchi del consiglio e nei nostri quartieri, dovrà essere ancora di più senza sosta per affiancarlo, per sostenerlo, per accompagnarlo in un percorso che potrà dare ancora più lustro e centralità alla nostra città”.

Una lunga carriera all’Università

Una lunga carriera all’Universita’, coronata dall’incarico di rettore del piu’ prestigioso ateneo del Sud Italia. Poi l’importante incarico di ministro dell’Universita’ e della Ricerca scientifica e subito dopo l’investitura a sindaco di Napoli. Gaetano Manfredi, il nuovo presidente dell’Anci, ha preparato tra Roma e Napoli il terreno per succedere ad Antonio Decaro. Esponente del Pd, Manfredi – originario di Ottaviano, in provincia di Napoli – ha una laurea in Ingegneria conseguita all’Universita’ Federico II, che e’ stata poi la sua “casa”: qui e’ stato rettore per sessennio accademico 2014-2020; prima ancora – dal 2010 al 2014 era stato prorettore vicario dello stesso Ateneo. E’ stato anche autore o curatore di numerosi libri e di oltre 400 lavori scientifici, ha svolto attivita’ di ricerca di tipo teorico e sperimentale prevalentemente nei campi dell’ingegneria sismica e delle strutture e dei materiali innovativi, coordinando numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali, e partecipando alle attivita’ di autorevoli associazioni nazionali e internazionali di carattere scientifico e normativo.

Ministro con Conte

A gennaio 2020 la nomina “politica”. Gaetano Manfredi viene scelto come ministro dell’Universita’ dal governo giallorosso guidato da Giuseppe Conte per subentrare al dimissionario Lorenzo Fioramonti; di li’ a poco esplode la pandemia da Covid-19 che avra’ ricadute notevoli su tutto il tessuto sociale ed economico, incluso il mondo universitario. In un’intervista rilasciata ad Ateneapoli, ricordera’ che quella al ministero “e’ stata un’esperienza bellissima, l’opportunita’ di dare un contributo al Paese in un momento cosi’ difficile e’ straordinaria”. Poi superata la pandemia, il suo ministero ha preso a lavorare per l’universita’ del futuro con interventi che, sempre ad Ateneapoli, Manfredi ha sintetizzato cosi’: “Siamo intervenuti sui ricercatori con il piano straordinario, l’avanzamento di carriera, il finanziamento ordinario agli Atenei. Abbiamo fatto un investimento di quasi un miliardo in piu’ come spesa corrente e un miliardo e mezzo come spesa di investimento. E’ stato il piu’ grande finanziamento all’universita’ negli ultimi venti anni. Risorse che hanno aiutato le Universita’ ad essere piu’ robuste nella crisi”. Durante il suo ministero, Manfredi riesce a mettere d’accordo Cinque Stelle e Pd e questa capacita’ di sintesi lo catapulta a Napoli nella sfida per sindaco di Napoli dopo l’ultima era de Magistris. Espressione del Pd, Manfredi costruisce attorno a se’ il cosiddetto “campo largo”, mettendo insieme tante anime di centrosinistra e viene eletto al primo turno con il 62,88 per cento delle preferenze. Figura istituzionale, mai sopra le righe, sempre misurato nei toni e nei modi, Manfredi ha conservato un dialogo rispettoso anche con l’attuale governo di centrodestra, riuscendo a chiudere importanti accordi economici per la citta’ di Napoli, come l’integrazione dei finanziamenti per il completamento della bonifica di Bagnoli.

Il sostegno dei Cinque Stelle

Uno stile diverso da quello troppo spesso “urlato” del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, al quale Manfredi finisce inevitabilmente per contrapporsi. Non e’ un caso se da mesi Manfredi viene tirato in ballo come possibile candidato del Pd (e del campo largo) alla guida della Regione Campania a discapito di De Luca che non gode dell’approvazione dell’attuale segreteria nazionale. Manfredi, invece, e’ sostenuto dall’ala Schlein. Dalla sua ci sono anche i Cinque Stelle, con Roberto Fico sempre presente alle iniziative che contano organizzate dal Pd di Napoli. Manfredi, dunque, simbolo di aggregazione e di sintesi. Una capacita’ che nel 2015 gli ha consentito di convogliare attorno a se’ i consensi per la nomina a presidente della Conferenza dei Rettori delle Universita’ Italiane (incarico mantenuto fino al 2020), una capacita’ che oggi li ha consentito di ottenere il prestigioso incarico di presidente Anci.