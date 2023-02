Gaetano Panariello direttore del Conservatorio di San Pietro a Majella

Con 100 preferenze su 105 votanti, il Maestro Gaetano Panariello è stato eletto direttore del Conservatorio di musica San Pietro a Majella di Napoli per il triennio 2023-2026. Succede a Carmine Santaniello, che ha terminato il suo mandato con il raggiungimento dell’età pensionabile. “Sono orgoglioso dell’amplissima partecipazione al voto da parte dei Maestri del nostro conservatorio e del loro consenso pressoché unanime, dimostrazione di una scelta di altissimo profilo e fortemente condivisa e rappresentativa – ha dichiarato il presidente del Conservatorio Luigi Carbone -. Esprimo i più sinceri auguri di buon lavoro al Maestro Gaetano Panariello. Sono certo che la sua elezione darà ulteriore impulso al percorso di sviluppo che abbiamo intrapreso negli ultimi mesi”. “Ringrazio i docenti e il personale del Conservatorio – ha detto Santaniello – per la fiducia accordatami nei sei anni di mandato. La loro collaborazione è stata decisiva per raggiungere risultati importanti, non ultimi l’ampliamento dell’organico, l’avvio dei lavori di restauro e il ritorno delle rassegne concertistiche”.