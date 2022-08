Gaetano Terrasini nuovo presidente dell’Associazione dei produttori italiani di gesso

Gaetano Terrasini è il nuovo presidente dell’Associazione dei produttori italiani di gesso. “Sono fiero di assumere questo ruolo – dice il nuovo presidente di Assogesso – in particolare in un momento storico in cui l’edilizia gioca un ruolo cruciale nello sviluppo di un modello industriale sostenibile e a basso impatto ambientale”. Oltre ad aderire a Confindustria, l’associazione rappresenta dal 2010 gli imprenditori del settore nei rapporti con le istituzioni e le amministrazioni, con le organizzazioni politiche, economiche, sindacali e sociali. “L’impegno e l’obiettivo comune – conclude – delle aziende che fanno parte dell’associazione che rappresento è promuovere la sicurezza e il benessere di chi vive gli edifici grazie a soluzioni a secco performanti, flessibili e durature, nel rispetto delle materie prime e della circolarità”. Terrasini subentra ad Andrea Bucci, che ha guidato Assogesso dal 2020.