Gaia annulla una data: “Il mio corpo fa brutti scherzi”

Milano, 20 ago. (askanews) – “Il mio corpo ha deciso di fare brutti scherzi” con queste parola Gaia ha annunciato con una storia su Instagram un breve stop del suo tour estivo per motivi di salute. La giovane cantante ha spiegato che la data prevista a Gonnesa in Sardegna per oggi, mercoledì 20 agosto, è stata annullata senza dare ulteriori dettagli. Pur con rammarico, Gaia ha scelto di fermarsi, nonostante tenesse molto a questo conceto. Poi, ha voluto rassicurare i fan: “Prometto che tornerò prestissimo per recuperare come si deve”. Al momento risultano confermate le ultime tre date del tour estivo, Gaia dovrebbe salire sul palco venerdì 22 agosto a Palmi (Reggio Calabria) in piazza 1º maggio. Il 23 agosto, invece, dovrebbe fare tappa a Padula (Salerno) presso la Certosa di San Lorenzo. Per concludere il tour è attesa il 13 settembre a Cuneo nel corso dell’evento Connessioni Festival.