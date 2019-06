Gaia Florum, i fiori della Campania “colorano” le Universiadi

L’inimitabile stile campano dell’arredo floreale addobba da ieri l’area hospitality della Stazione Marittima di Napoli e colorerà lo Stadio San Paolo, dove il 3 luglio si terrà la cerimonia di apertura dell’evento, e i villaggi che ospiteranno gli atleti provenienti da ogni parte del mondo. È quanto si legge in una nota.Gaia Florum, con il supporto del Consorzio Produttori Florovivaisti della Campania e degli altri operatori del settore, omaggerà con un simbolo floreale made in Campania tutte le delegazioni sportive che parteciperanno all’evento e tutti gli atleti che saliranno sul podio. “Uno sforzo importante per il nostro comparto. L’Universiade Napoli 2019 rappresenta una vetrina unica per la promozione e il rilancio della nostra regione. Quotidianamente, con il nostro lavoro, esportiamo in tutto il mondo il bello della Campania. Vogliamo inondare, simbolicamente, questo evento sportivo con i colori dei nostri fiori, che rappresentano un terzo dell’intera produzione florovivaistica italiana”, spiega Vincenzo Malafronte, presidente di Gaia Florum. Gaia Florum Spa è la società che realizzerà e gestirà il mercato florovivaistico più grande d’Italia. Il mercato sorgerà a Torre Annunziata, ai confini con Castellammare di Stabia e Pompei. L’area sarà operativa h24 non solo con la vendita e la distribuzione di fiori, ma anche con la realizzazione di eventi e kermesse che facciano crescere la cultura florovivaistica. Il Consorzio Produttori Florovivaisti della Campania è nato nel 2014 dall’idea di diversi imprenditori del settore: l’obiettivo è valorizzare il comparto e assicurare un adeguato collegamento tra le fasi di produzione, commercializzazione, ricerca, innovazione e marketing.