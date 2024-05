Gaia Maria Carmen Ialeggio nuova Ambassador di Sannio Valley

Gaia Maria Carmen Ialeggio, nata e cresciuta a Benevento e trasferitasi in Canada dopo aver conseguito una laurea triennale in Economia Aziendale all’Università del Sannio, è la nuova Ambassador di Sannio Valley. “I Sannio Valley Ambassadors – spiega il presidente Carlo Mazzone – sono persone straordinarie che hanno abbracciato la vision di Sannio Valley e che aiutano il Sannio e le aree interne con il loro esempio e sostegno. Provengono dal nostro territorio ma hanno avuto anche esperienze in altri luoghi d’Italia o all’estero, ma la loro attenzione e amore per le proprie radici e la loro passione, unite ad eccezionali competenze umane e professionali, rappresentano per Sannio Valley un valore aggiunto unico per sostenere la mission dell’associazione”.

A Toronto, Gaia ha completato gli studi aggiungendo al curriculum due specialistiche: la prima in Financial Planning e la seconda in Business Analytics. lLe sue esperienze lavorative partono dal settore dell’hospitality e del Retail Banking. Dal 2021 lavora per Sephora (Lvmh) e al momento ricopre il ruolo di Senior Financial Analyst. È tra le 15 “Spark Employee Ambassador” per Sephora e condivide la passione per la lettura attraverso il suo profilo Instagram @madeinitaly_withbooks.

“Essere una Ambassador di questo progetto mi permette di poter contribuire a promuovere e supportare un progetto meraviglioso che permetterebbe a tanti ragazzi e ragazze come me di non dover cambiare continente per poter avere successo” ha affermato la nuova Ambassador dopo aver ricevuto il riconoscimento nella sede di via Tiengo a Benevento.