Gal Cilento Regeneratio, al via due bandi. De Marco: Altre risorse per lo sviluppo di idee imprenditoriali

Al via a partire da mercoledì 18 gennaio 2023 l’apertura delle adesioni ai bandi per due misure da parte del Gal Cilento Regeneratio. Si tratta della misura 6.2.1 e della 16.1 azione 2. La prima fa riferimento all’aiuto all’avviamento di impresa per attività extra agricole nelle zone rurali, mentre la seconda è relativa al sostegno per la costituzione e il funzionamento di gruppi operativi dei Progetti Operativi di Innovazione (POI) in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura. La dotazione finanziaria complessiva è pari a 410.000 euro, per un totale di otto progetti finanziabili. Tali fondi costituiscono risorse finanziarie aggiuntive alla Strategie di Sviluppo Locale dei GAL. Sarà possibile aderire ai bandi fino al 3 marzo 2023 alle ore 12.00. Gli stessi saranno reperibili sul sito internet www.cilentoregeneratio.com. “Con la riapertura dei bandi – afferma il presidente del Gal Cilento Regeneratio, Gabriele De Marco – diamo l’input per la nascita di altre nuove attività imprenditoriali. Risorse aggiuntive che potranno essere di ausilio magari a qualche giovane che ha un sogno nel cassetto, ma non ha i fondi per realizzarlo. Piccoli interventi che si uniscono ad altre importanti azioni messe in campo negli anni dal GAL Cilento Regeneratio che hanno creato tante opportunità in numerose aree del Cilento. Il percorso virtuoso intrapreso prosegue senza sosta”.