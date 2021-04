Gal Cilento Regeneratio: Borghi della Dieta Mediterranea, 5,2 mln per 100 progetti

“Nel cda del 15 aprile 2021, il Gruppo di Azione Locale Cilento Regeneratio ha approvato un impegno di spesa per una dotazione finanziaria pari ad euro 5.167.932,06, a valere sulle risorse della Misura 19.2.1 della Strategia di Sviluppo Locale Gal Cilento Regeneratio srl “I Borghi della Dieta Mediterranea” del Psr Regione Campania 2014 – 2020”. è quanto si legge in un comunicato diffuso stamattina dal Gal cilentano. “Nel particolare – continua la nota – sono stati approvati: per i privati 63 progetti, pari a complessivi 2.820.000,00 euro; per i pubblici, 40 progetti per complessivi 2.347.932,06 euro. Il totale complessivo di progetti finanziati è pari a 103 per un totale di 5.167.932,06 euro”.

“Abbiamo dato risposte a tutti gli impegni presi e programmati – afferma il presidente del Gal Cilento Regeneratio Srl, Mauro Inverso – destinando la maggioranza dei fondi ai privati, come da protocollo, offrendo importanti opportunità di lavoro o di miglioramento ad una serie di aziende. Nel contempo abbiamo finanziato una serie di importanti interventi per tanti Comuni, che vanno a implementare i servizi in numerose realtà del territorio. E’ da completare solo la cooperazione. Abbiamo lavorato sodo portando a termine gli obiettivi nonostante la pandemia in atto non tradendo la fiducia, come nella precedente programmazione, di chi ha creduto in noi. Ringrazio – conclude – tutto lo staff del Gal, sia tecnico che amministrativo, i colleghi del cda, i membri del collegio sindacale, i revisori dei conti, la componente privata rappresentata egregiamente da Vincenzo Pepe (Fare Ambiente e Fondazione Vico) e da Luigi Scorziello (presidente Bcc Aquara). Infine, il dirigente e i funzionari della Regione Campania – Settore Agricoltura di Salerno”.