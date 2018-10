Galà del cinema, premi a Garrone e Martone nel segno di Napoli

Matteo Garrone e Mario Martone saranno tra i premiati della decima edizione del “Galà del Cinema e della Fiction in Campania”, manifestazione ideata da Valeria Della Rocca e con direttore artistico Marco Spagnoli. Si parte il 9 ottobre a Napoli con incontri e proiezioni, per poi arrivare sabato 13 alla serata di premiazione condotta da Maurizio Casagrande al castello di Castellammare di Stabia. Il Gala’ celebra e premia ogni anno non solo le produzioni televisive e cinematografiche che raccontano Napoli e la Campania, ma anche le eccellenze artistiche che si sono distinte durante l’anno. Tra il napoletano Mario Martone, premiato con il Premio Speciale alla Regia, e Garrone regista romano premiato per ‘Dogman’ come miglior film drammatico e’ subito feeling, anche nel segno di una Napoli raccontata in tanti loro film. “Napoli e tutto il territorio della Campania e’ un tale palcoscenico straordinario – dice Martone oggi a Roma – e cosi’ questa terra e’ nel cuore di tutte le cose che faccio. Sono stato accusato, come e’ accaduto a Garrone, di mostrare un’immagine cupa di Napoli, specie nel film ‘L’amore molesto’, ma non credo siano giuste queste accuse. ‘Dogman’ di Garrone parla a chiunque e racconta solo uno dei tanti aspetti della napoletanita’. Gomorra poi ha il merito di aver fatto nascere un genere, una cosa davvero importante, anche perche’ racconta quella realta’ che la Napoli ‘bene’ si e sempre rifiutata di guardare”. “Mia nonna e la madre di mio figlio sono napoletani – ci tiene a dire Garrone – e torno sempre volentieri a Napoli. E’ vero – aggiunge – sono stato accusato di dare una cattiva immagine di questa terra, ma secondo me e’ giusto raccontarne luci e ombre. E poi – conclude il regista – la ricchezza di volti che ci sono a Napoli… So che Fellini andava a caccia dei suo personaggi proprio in questa citta’ e non sbagliava”. Iago Garcia, protagonista della serie tv ‘Il segreto’, sara’ il padrino di questa edizione in cui saranno presenti anche Alessandro Bianchi, Rettore dell’Universita’ Pegaso e la stilista Ester Gatta, ideatrice del premio Eles Couture – Cinema e Moda. Luisa Ranieri ritirera’, sempre a Napoli, il premio come miglior attrice drammatica del 2017 per la sua interpretazione nel film ‘Veleno’ e il Premio Eles Couture 2018. I giurati di quest’anno saranno: i giornalisti Titta Fiore, Valerio Caprara, Enrico Magrelli, Tonino Pinto, Alessandro Barbano, gli attori Marco Bonini e Paola Minaccioni, il regista Riccardo Grandi, il produttore Enzo Sisti e Corrado Matera, assessore al Turismo Regione Campania.