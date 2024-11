Gala di Beneficenza Afmal Fatebenefratelli: un trionfo di solidarietà

Nella suggestiva Villa Vittoria, in Via Petrarca si è svolto il Gala di Beneficenza Afmal per i Malati lontani: i medici del Fatebenefratelli hanno fatto rete per sostenere i progetti dell’Afmal (Associazione Fatebenefratelli). Lo scopo dell’evento è raccogliere fondi per l’acquisto di un’apparecchiatura diagnostica avanzata per l’Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli di Napoli, migliorando i servizi sanitari destinati alle fasce più vulnerabili della comunità.

La serata si e aperta con un raffinato aperitivo, accompagnato dalla musica della pianista Luisa Buonocore, che si è esibita nei teatri e in prestigiose location in Italia e all’estero, ha offerta .la sua performance agli ospiti un preludio elegante e raffinato per una serata dedicata alla solidarietà.

Fra Gerardo D’Auria, Padre Superiore nonché Presidente nazionale Afmal insieme alla madrina della serata Paola Torrente Miss Curvy a Miss Italia 2016 e modella influencer, hanno introdotto gli interventi istituzionali. Ringraziando gli ospiti per la loro presenza e disponibilità per sostenere L’Afmal e i suoi progetti di solidarietà. Ma soprattutto agli sponsor che non fanno mai mancare il loro sostegno che ci permettono di aiutare le fasce più vulnerabili della comunità.

Il Reverendo Padre Provinciale Fra Luigi Gagliardotto ha ringraziato gli ospiti illustrando il ruolo che svolge L’Afmal nel mondo presente il 70 paesi offrendo cure mediche gratis a oltre 8 milioni di persone con gesti di umanità e dignità dei malati continuando la missione del nostro fondatore San Giovanni di Dio.

La Direttrice Sanitaria dell’Ospedale Fatebenefratelli, la dottoressa Mariateresa Iannuzzo (Presidente della sezione locale Afmal) ha tenuto un discorso di ringraziamento per i tanti medici, infermieri, e tutto il personale del Fatebenefratelli che sono intervenuti per sostenere queste nobili iniziative “che ci vedono tutti i giorni impegnati a offrire un assistenza, che ci permettono di aiutare le fasce più vulnerabili della comunità. Sono orgogliosa del lavoro che tutti insieme svolgiamo con progetti di prevenzione e solidarietà”.

Il Direttore Amministrativo e Affari Generali del nosocomio partenopeo dott. Antonio Capuano, con un discorso molto profondo ha fatto una riflessione sull’importanza della solidarietà sanitaria “e della missione del nostro ospedale” ringraziando la massiccia presenza del personale con i loro famigliari “che con il loro sostegno ci permettono di aiutare le fasce più vulnerabili della comunità”.

La magica serata è stata animata con l’esibizioni dei Soul Six, celebre band vocale campana nota per la propria versatilità artistica. Con il loro stile fonde pop, soul, rock e jazz, con una capacità unica di sperimentare arrangiamenti vocali intensi e originali hanno coinvolto tutti a ballare creando un’atmosfera di allegria per tutta la serata.

Non è mancato l’intrattenimento con Paolo Caiazzo che ha regalato momenti di leggerezza con il suo humor caratteristico della tradizione partenopea. Il comico napoletano ha conquistato il pubblico con personaggi indimenticabili e sketch.

Ha concluso la serata Fra Gerardo D’Auria, Padre Superiore nonché Presidente nazionale Afmal insieme alla madrina della serata Paola Torrente, ringraziando gli sponsor e “tutti quelli che hanno permesso questo grande successo, una serata indimenticabile”.

M.O.