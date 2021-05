Galactica, innovazioni industriali smart: contributi europei per 1,2 milioni di euro

Il progetto europeo Galactica ha lanciato il primo bando per progetti innovativi nei settori tessile, aerospaziale e della produzione avanzata. Finanziati da Horizon 2020, l’obiettivo principale del progetto è quello di creare e convalidare nuove catene di valore intersettoriali e transfrontaliere tra i settori tessile, aerospaziale e della produzione avanzata, grazie al finanziamento di due tipologie di progetti: Pioneer projects (4 mesi), per sostenere lo sviluppo di un prodotto minimo funzionante (MVP) che collega due o più settori; Orbital projects (6 mesi), per realizzare prototipi funzionali e dimostratori per nuove catene di valore intersettoriali, finanziando l’integrazione di innovazioni non tecnologiche per accelerare la commercializzazione.

Il bando si rivolge a startup e Pmi innovative dell’UE e del Regno Unito attive nei settori individuati.

Il budget a disposizione è pari a 1,2 milioni di euro e le aziende interessate possono richiedere finanziamenti fino a 100.000 euro per gli “Orbital projects” e fino a 20.000 euro per i “Pioneer projects”. Oltre ai voucher di finanziamento, i progetti selezionati riceveranno un supporto di coaching e mentoring per accelerare il proprio prodotto. Per i “Pioneer projects” possono candidarsi PMI singole o in partenariato. Per gli “Orbital projects” invece è obbligatoria la partecipazione di almeno due PMI appartenenti a diversi settori.

La scadenza per presentare la candidatura è il 19 maggio 2021.