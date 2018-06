Galdieri, a Baronissi il primo impianto di Lng del Sud

Mecar ha inaugurato insieme a Iveco il nuovo impianto di rifornimento Lng di Baronissi Est (Salerno) della C. Galdieri & Figli, il primo del Sud Italia. “L’impianto distribuirà gas naturale liquefatto (Gnl) per i veicoli commerciali – si legge in una nota – un’innovazione strutturale di grande importanza che e’ stata fortemente promossa da Mecar e che permetterà al nostro Paese di valorizzare il trasporto eco-sostenibile, in un’area strategica per le grandi direttrici internazionali del trasporto pesante”. A disposizione degli utenti ci saranno ampi parcheggi per la sosta dei truck, bagni con docce, rifornimento dedicato per AdBlue, un’isola di rifornimento dedicata per Gnl – con personale autorizzato – che consentirà il doppio rifornimento dei camion. In occasione dell’inaugurazione della stazione di rifornimento di Baronissi Est, Mecar consegnerà una flotta di nuovi Iveco Stralis NP 460cv, inaugurando la partnership con C. Galdieri & Figli che nella stazione erogherà metano liquido mentre a Mecar sono affidati tutti i servizi di manutenzione e riparazione necessari ai veicoli Gnl.