Galleria borbonica, apre il nuovo percorso “Speleo”

La Galleria Borbonica si arricchisce di un nuovo percorso. Parte da questo fine settimana, infatti, il nuovo attesissimo percorso “Speleo” light, accessibile a tutti. Come dei veri speleologi, i visitatori saranno dotati di elmetto speleologico con luce frontale, per esplorare i cunicoli dell’antico acquedotto sotterraneo fino a raggiungere inaspettate cisterne, ancora parzialmente riempite d’acqua e decorate con simboli misteriosi. Il percorso prevede una lunga passeggiata negli stretti cunicoli dell’acquedotto della ‘Bolla’ raggiungendo ambienti sulle cui pareti si potranno ammirare incisioni religiose realizzate dai ‘pozzari’. Le guide accompagneranno i turisti nei nuovi ambienti riscoperti dopo le attività di scavo realizzate da tanti volontari che hanno portato alla luce nuovi scorci e nuovi reperti. Il percorso è fattibile per tutti e non pone particolari difficoltà escluso i claustrofobici o persone con problemi motori.