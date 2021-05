Galleria Leone, a tavola la raffinatezza partenopea

Locale: Galleria Leone

Tipologia: Cucina campana ed italiana

Indirizzo: Piazzetta del Leone a Mergellina 7, Napoli

Prezzo: €€-€€€

L’antica capitale del Mezzogiorno è ben nota per le sue specialità di mare. Ristoranti, paninoteche di pesce e locali di street food si diffondono a macchia d’olio sia in città sia in provincia.

I ristoratori possono usufruire delle enormi possibilità che la Campania riesce ad offrire, potendo selezionare tra un grande ventaglio di prodotti i piatti da servire agli avventori.

Tra questi locali sta emergendo con forza un nuovo arrivato che, in pochi anni, sta riuscendo ad imporsi come uno dei migliori in un ambiente pregno di eccellenze: la Galleria Leone.

Sita in Piazzetta del Leone a Mergellina, all’uscita della galleria che collega Fuorigrotta e Mergellina, nasce con lo scopo di valorizzare una parte della nostra Napoli a lungo abbandonata a sé stessa, assimilandone anche il nome.

Il locale e la piazzetta si fondono dunque in un’unica entità, animata da un solo intento: rilanciarsi.

Immagine esterno del locale, didascalia: I colori e la raffinatezza del locale faranno compagnia ai clienti nel corso della giornata, unitamente al simpaticissimo e pimpante caposala, Maurizio, sempre pronto ad elargire preziosi consigli.

L’interno della Galleria rappresenta senza ombra di dubbio un suo pilastro fondamentale, tuttavia al momento non è possibile godere dello splendido lavoro di design progettato dall’architetto Giuseppe Bove, a causa delle misure restrittive. Nondimeno, l’eccellente sistemazione esterna consente ai clienti di godersi un pasto in un ambiente comunque elegante e raffinato.

Immagine tartara di tonno, didascalia: Anche una semplice tartara di tonno viene presentata bene all’occhio degli ospiti, ben accompagnata da salse pronte ad arricchirne il gusto.

Ad un’iniziale selezione di antipasti freschi e proposti con grande cura seguono diversi primi e secondi di altissimo livello, tra cui lo scialatiello al granciporro: un granchio notturno non comune nelle acque del Mediterraneo, che porta con sé il gusto autentico del mare, sapientemente abbinato dallo chef Michele De Rosa ad una pasta tipicamente campana.

Immagine scialatiello, didascalia: L’invitante impiattamento dello scialatiello al granciporro, una pietanza dal sapore indimenticabile.

La Galleria Leone aspira a presentarsi come “il connubio perfetto tra eleganza ed informalità”, riuscendo perfettamente nel suo intento.

Arriva anzi oltre, coadiuvata dal talento e dalla preparazione del suo bartender, Fabrizio Sergnese, capace di regalare anche ai clienti desiderosi di un semplice aperitivo un’esperienza memorabile.

Gli appetizers serviti congiuntamente ai suoi particolari drink non sono delle semplici pizzette, o panini, bensì dei gustosi assaggi delle meraviglie che ogni giorno attraversano la cucina.

Immagine Drink, didascalia: Fabrizio non è solo abile nella creazione dei drink, ma anche nel presentarli a dovere: un bicchiere servito in tal modo colpisce più di ogni combinazione di sapori.

Se l’articolo vi ha incuriosito, consultate le pagine social: il locale ha in programma una serie di eventi molto particolari, vale la pena dargli uno sguardo per dare il giusto benvenuto alla nuova stagione!

Instagram: Galleria_leone (Galleria Leone)

Facebook: Galleria Leone (@GalleriaLeoneNapoli)

Per maggiori informazioni sul menu, i prezzi e per prenotazioni potete visitare il sito web: https://www.gallerialeone.it/