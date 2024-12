Galleria Toledo: Napoli ospita “5 nanomoli”, la storia di Valentina Petrillo

A Galleria Toledo, teatro stabile d’innovazione, diretto da Laura Angiulli, il film documentario sulla straordinaria storia dell’atleta paralimica napoletana Valentina Petrillo “5 nanomoli – Il sogno olimpico di una donna trans”, giovedì , in collaborazione con ONIG, UISP, Ordine Psicologi della Campania, Sinapsi – Centro di Ateneo, Genere Identità Cultura.

ore 19| tavola rotonda

“Sport e persone transgender: nuove sfide e nuovi diritti”

moderano: Paolo Valerio, Professore onorario Psicologia Clinica Universitá degli Studi di Napoli Federico II, Presidente Onorario Centro SInAPSi, Presidente Fondazione Genere Identitá Cultura, Presidente ONIG, Anna Lisa Amodeo, Docente Psicologia Clinica, Responsabile Sezione Antidiscriminazione Centro SInAPSi Università Napoli Federico II e Manuela Claysset, Responsabile Politiche di genere e Diritti Uisp.

Intervengono: Carla Casapulla, Vicepresidente Comitato Regionale Uisp Campania, Antonello Sannino, Presidente Antinoo Arcigay Napoli, direttivo Pochos Napoli, Luca de Rose, Responsabile Nazionale preparazione mentale squadra olimpica Italiana (sezione femminile) Olimpiadi di Tokyo e Pechino e Francesco Garzillo, Psicologo, Psicoterapeuta, Componente Comitato Pari Opportunità e Cura delle Relazioni OPRC

ore 21 | proiezione film

“5 nanomoli – Il sogno olimpico di una donna trans”*

2023, Italia / Giappone, 79′, colore, V.O. italiano

regia di Elisa Mereghetti, Marco Mensa, fotografia Marco Mensa, produttore Eleonora Tesser, Masako Nishi, produzione Ethnos, Daruma, in collaborazione con Gruppo Trans, con il sostegno di Emilia-Romagna Film Commission.

Introducono il film la regista Elisa Mereghetti e la protagonista Valentina Petrillo

Valentina Petrillo è la prima atleta transgender al mondo a competere alle Paralimpiadi. A Parigi 2024 ha conquistato le semifinali dei 200 e 400 metri nella categoria T12 – ipovedenti, e la sua performance sportiva e il grande messaggio di inclusione che questa vicenda rappresenta hanno attratto l’attenzione dei media di tutto il mondo. Dopo questo storico traguardo storico l’atleta paralimpica porta in tour il film documentario “5 nanomoli – Il sogno olimpico di una donna trans”*.

Il film, prodotto da Ethnos per la regia di Elisa Mereghetti e Marco Mensa, con il contributo della Regione Emilia-Romagna, affronta alcune delle questioni più scottanti legate alla partecipazione delle persone transgender nelle competizioni sportive di alto livello, attraverso la vicenda sportiva e umana di Valentina a partire dal 2019, quando l’atleta ha intrapreso la terapia ormonale e il suo percorso di transizione verso il genere femminile. Da allora Valentina ha lottato strenuamente per vedere riconosciuto il suo diritto, sancito dai regolamenti sportivi internazionali, di poter gareggiare nella categoria femminile. la battaglia di Valentina è di esempio per molte persone che vedono nello sport una possibilità di inclusione e di affermazione della propria identità.

Dal 5 scorso Valentina Petrillo ha accompagnato le proiezioni del film in tutta Italia insieme ai registi e ha incontrato il pubblico. Le proiezioni, organizzate in collaborazione con amministrazioni comunali e associazioni del territorio, culminano con l’appuntamento a Galleria Toledo, in collaborazione con ONIG, UISP, Ordine Psicologi della Campania, Sinapsi – Centro di Ateneo, Genere Identità Cultura.