Gallerie degli Uffizi, Giuli nomina il nuovo consiglio d’amministrazione

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In foto Alessandro Giuli

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione delle Gallerie degli Uffizi per il periodo 2026-2031, organo che era scaduto lo scorso 31 dicembre. Nel board figurano Carlo Deodato, segretario generale di Palazzo Chigi, e Alessandro Campi, professore di Scienza politica e Relazioni internazionali del dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Perugia e direttore dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano di Roma. Con loro, Carmen Bambach, considerata tra le maggiori esperte mondiali di Leonardo e attualmente responsabile del dipartimento Disegni e stampe del Metropolitan Museum of Art, e Stefano Mugnai, ex consigliere regionale e ex deputato di Forza Italia, già candidato presidente della Toscana nel 2015. Del nuovo cda fa parte di diritto anche il direttore degli Uffizi, Simone Verde.

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