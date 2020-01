“Gallerie d’Italia a Torino sono onore e stimolo”

Torino, 15 gen. – (Adnkronos) – Soddisfazione unanime del mondo culturale torinese nell’accogliere l’iniziativa di Intesa Sanpaolo che porterà a Palazzo Turinetti, storica sede della banca, il quarto museo delle Gallerie d’Italia, dedicato in prevalenza sulla fotografia. “Sarà, per Torino, un onore e uno stimolo importante poter ospitare una delle sedi delle Gallerie d’Italia – commenta Evelina Christillin, presidente Museo Egizio – perché aldilà dell’investimento puro e semplice, venire a Torino vuol dire credere in un contesto culturale efficiente e contemporaneo, dove valga la pena d’inserirsi con un progetto condiviso di rete, ricerca, internazionalità e formazione”.

“L’apertura di Galleria d’Italia a Torino costituisce davvero un’occasione di crescita culturale molto importante per la nostra città”, aggiunge Guido Curto, direttore Venaria Reale mentre il presidente del Museo del Cinema, Enzo Ghigo osserva: “con la nascita di Gallerie d’Italia a Torino la nostra città si conferma una delle capitali della fotografia, che, sin dalle origini, ha avuto proprio qui degli autori interessanti che si sono distinti per le loro doti tecniche e artistiche”.

“Come appassionato di fotografia non posso che rallegrarmi che un istituto come Intesa Sanpaolo dedichi una delle sue Gallerie d’Italia interamente all’immagine fotografica, è una grande conquista per tutto il mondo della fotografia”, osserva il direttore di Camera, Walter Guadagnini, a cui fa eco Enrica Pagella, direttrice Musei Reali per la quale “la nascita di un nuovo museo è sempre un segno di fiducia nel futuro e di amore per il mondo che ci circonda”.

“Con l’arrivo e la programmazione di Gallerie d’Italia Torino si conferma come una delle capitali della cultura internazionale”, rileva Andrea Busto, direttore Museo Ettore Fico e Maurizio Cibrario presidente Fondazione Torino Musei conclude: “l’Italia è nata a Torino. Un po’ di cuore sabaudo non può che rafforzare la preziosa iniziativa”.