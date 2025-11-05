Galloppa “Cerco di portare entusiasmo alla Fiorentina”

FIRENZE (ITALPRESS) – “La società mi ha comunicato ieri, dopo l’allenamento della Primavera”, di essere diventato il tecnico della prima squadra “e non mi chiesto tanto. Sa qual è il momento, mi è stato detto di portare entusiasmo, passione e serenità perchè questo la squadra ora di questo ha bisogno. Io lo capisco perchè ci sono passato, è una cosa chiara, per me non è niente di straordinario”. Lo ha detto il tecnico ad interim, Daniele Galloppa, alla vigilia della gara fra Mainz e Fiorentina, valida per la fase a gironi di Conference League.

“Ho trovato grande disponibilità da parte dei ragazzi, ho visto grande entusiasmo in questi due giorni, ho cercato anche un po’ di alleggerire loro la testa perchè secondo me c’è bisogno di quello – ha aggiunto Galloppa -. Mi sono trovato molto bene con loro quindi speriamo di fare una grande partita perchè serve a tutti”.

Galloppa ha annunciato che domani in porta giocherà Tommaso Martinelli, “ma non cambieremo molto rispetto alle ultime partite, specie sull’attitudine”.



In conferenza stampa con il mister anche Rolando Mandragora, uno dei leader della squadra. “E’ sicuramente un momento difficile, un momento che non ci aspettavamo nemmeno noi, purtroppo ci ritroviamo in una posizione di classifica bruttissima, la peggiore e siamo nel bel mezzo di una tempesta. Dobbiamo restare in piedi, dobbiamo reagire con un grande entusiasmo, l’entusiasmo che ci ha portato mister Galloppa, ma anche con la consapevolezza del momento, con umiltà e con una grande fame” ha detto il centrocampista viola.

“Da adesso in poi dobbiamo guardare avanti e pensare a portare la Fiorentina lontana dai bassi fondi in cui siamo, dovremo farlo quanto prima con prestazioni e risultati, perchè alla fine dipendiamo da quelli” ha aggiunto Mandragora che poi ha anche confermato che da alcuni giorni ha trovato l’accordo per il suo rinnovo di contratto con la Fiorentina fino al prossimo giugno 2029: “Era quello che volevo, Firenze è casa mia”.



– foto Image –

(ITALPRESS).