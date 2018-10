Gambero Rosso, guida ai vini d’Italia 2019: premiate 23 etichette campane

È giunta alla 32 esima edizione la guida Vini d’Italia 2019 del Gambero Rosso, punto di riferimento in Italia e nel mondo per esperti, operatori del settore e appassionati dello scenario vitivinicolo made in Italy. La guida è tradotta in inglese, tedesco, cinese e giapponese per soddisfare la grande richiesta estera di approfondimento e conoscenza delle eccellenze italiane. Delle 22.100 etichette entrate in guida in questa edizione, 447 si sono aggiudicate i prestigiosi “tre bicchieri”. Sono 2.530 i produttori qui considerati, portavoce del meglio della produzione enologica italiana. È la Toscana la regione che si aggiudica il maggior numero di “tre bicchieri” con 84 etichette premiate, segue il Piemonte con 74, il Veneto con 41, il Friuli Venezia Giulia con 26, l’Alto Adige e la Sicilia con 25, la Lombardia con 24, la Campania con 23, le Marche con 21, l’Emilia Romagna con 14, la Sardegna con 13, l’Umbria e l’Abruzzo con 12, il Trentino con 11, il Lazio e la Liguria con 7, la Valle d’Aosta con 6, la Calabria con 5, la Basilicata con 4 e il Molise con 1, mentre i vini della sezione dedicata al Canton Ticino si aggiudicano 2 etichette premiate con i “tre bicchieri”. Cresce ancor di più il numero dei “tre bicchieri verdi”, ossia quelli prodotti da aziende biologiche o biodinamiche certificate, che quest’anno sono 102.

Questi i Premi Speciali Gambero Rosso per i Migliori Vini dell’Anno: il premio Rosso dell’Anno al Brunello di Montalcino Duelecci Ovest Ris. ’12 dell’azienda Tenuta di Sesta; il Bianco dell’Anno va al Capo Martino ’16 dell’azienda Jermann. Al Franciacorta Nature 61 ’11 di Guido Berlucchi & C. va il premio Bollicine dell’Anno. Il Vino Dolce dell’Anno è il Piemonte Moscato Passito La Bella Estate ’16 dell’azienda Vite Colte; mentre il Rosato dell’anno va a Valtènesi Chiaretto Molmenti ’15 di Costaripa. Il premio Miglior Rapporto Qualità Prezzo lo vince A. A. Lago di Caldaro Cl. Sup. Quintessenz ’17 della Cantina di Caldaro. Francesco Cambria dell’azienda Cottanera è il Viticoltore dell’anno. L’azienda Ferrari si aggiudica il premio di Cantina dell’Anno, mentre il premio per la Cantina Emergente va all’azienda Antonella Corda. Il Premio per la Vitivinicoltura Sostenibile va alla pugliese Torrevento. Il Premio Progetto Solidale, che va a personaggi ed aziende che dimostrano una particolare sensibilità sociale, è stato assegnato San Patrignano. “Il comparto vitivinicolo è in continua crescita, come dimostrano i dati incoraggianti dell’export, che nei primi mesi di quest’anno ha superato il 4%” afferma il presidente di Gambero Rosso, Paolo Cuccia, aggioungendo: “Il nostro lavoro di promozione è costantemente rivolto alle aziende che con grande lavoro e professionalità contribuiscono ad elevare e accrescere la reputazione del nostro Paese a livello globale”.