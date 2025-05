Gamification, imparare giocando: a Milano tornano le Metaversiadi, gara di saperi ideata da Itaca (Fmts Group)

Sarà Milano ad ospitare la seconda edizione dell’innovativo “gioco dei saperi” ideato da Itaca – la start-up campana del network Fmts Group, pioniera nella formazione immersiva con l’uso di visori e simulatori in VR/AR e Mixed Reality. L’appuntamento è in programma il 13 maggio, nell’ambito di Futuramente 2025, l’evento ideato da Giffoni Innovation Hub che si terrà negli spazi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore che per l’occasione diventerà il cuore pulsante del confronto e della crescita per più di mille ragazze e ragazzi desiderosi di costruire il proprio futuro. L’evento milanese, che quest’anno è alla sua seconda edizione, propone un programma di talk ispirazionali, panel interattivi ed esperienze immersive il cui obiettivo è offrire ai giovani strumenti concreti per affrontare le sfide globali e costruire un futuro più equo e sostenibile.

Sull’onda di un percorso sempre più attento ai cambiamenti dettati anche dall’Eduverso, le Metaversiadi propongono un format coinvolgente che consente agli studenti delle scuole italiane di mettersi alla prova sfidandosi su tre materie: scienze naturali, geometria e inglese. Il campo di gioco è la realtà virtuale che offre un’esperienza inclusiva e paritaria. L’obiettivo? Salire sul podio dell’edizione 2025. Ogni istituto potrà candidare una squadra composta da due studenti, preferibilmente iscritti all’ultimo anno scolastico (2024/25), compilando il form disponibile sul sito ufficiale di Itaca.

Il gioco si articolerà in due fasi. Inizialmente, le scuole saranno suddivise in gironi unici: ogni squadra dovrà affrontare tre prove. Le squadre con il punteggio più alto accederanno alla finalissima. In caso di parità, si procederà con criteri di spareggio legati alle singole prove, fino a una possibile prova supplementare di inglese. I premi in palio per le scuole vincitrici consistono in visori Meta Quest 3S, Apple AirPods Max, Smartwatch e Tablet. A valutare le prove sarà una giuria di esperti con comprovata esperienza in didattica innovativa e realtà virtuale.

“Le Metaversiadi sono prima di tutto un’esperienza, poi una competizione basata sui saperi – dichiara Imma Stizzo, Ceo di Itaca – Le abbiamo pensate ispirandoci ai tradizionali giochi scolastici, adattandoli ai nuovi ambienti virtuali. L’obiettivo è valorizzare le competenze di ciascun partecipante, promuovendo un confronto basato anche sulle loro capacità di problem solving. Indossare un visore significa, anche in senso metaforico, entrare in un mondo dove ciascuno può e deve sentirsi libero di esprimersi, di attingere a ciò che sa, comprendendo il valore del rispetto delle regole”.