Gamma speciale Mazda per celebrare 100° anniversario

Mazda per celebrare il 100° anniversario dell’Azienda ha lanciato una edizione speciale, disponibile in tutta la sua gamma, che celebra l’unicità della sua prima auto, la R360 Coupe. Molte caratteristiche della R360 Coupe, come la tecnologia d’avanguardia per il settore, l’attenzione ai dettagli del design e un’esperienza di guida eccezionale, sono ancora oggi alla base di ogni vettura Mazda, per la gioia degli appassionati di tutto il mondo. Le edizioni dell’anniversario presenteranno una verniciatura bianco metallizzato e rivestimenti interni di colore bordeaux, particolari che hanno reso la R360 Coupe un grande successo quando venne lanciata nel 1960 e presentano diversi particolari esclusivi 100th Anniversary. La R360 Coupe è stata la prima autovettura Mazda ed è stata un successo immediato grazie al suo stile unico e futuristico, alla grande maneggevolezza e ai prezzi competitivi, che consentirono a tanti di provare per la prima volta la libertà del possedere un’auto.

Dotata di motore a quattro tempi con due cilindri a V, cosa senza precedenti per le “piccole” dell’epoca, di cambio automatico e con grande attenzione alla riduzione del peso per migliorare il divertimento nella guida, che è una caratteristica di tutte le auto Mazda di oggi. I clienti potranno scegliere il loro modello del centenario su tutta la gamma Mazda, con verniciatura bianco metallizzato ed interni bordeaux, e con molti dettagli unici tra cui gli esclusivi coprimozzo con il logo 100th Anniversary.

Queste edizioni speciali proporranno, tappetini con badge 100th Anniversary, poggiatesta con logo 100th Anniversary goffrato, rivestimento del pavimento bordeaux, telecomando con logo 100th Anniversary goffrato e proposto in una confezione speciale, coprimozzo dotati di logo 100th Anniversary, badge esterno 100th Anniversary e tnta carrozzeria Snow Flake White Pearl Mica. I modelli in edizione speciale sono in vendita da oggi in Giappone e potranno essere ordinati dai clienti di tutta Europa a partire dalla tarda primavera.

