Gamma Suzuki 100% Hybrid beneficia degli incentivi statali

TORINO (ITALPRESS) – Il prossimo 3 giugno entrano in vigore i nuovi incentivi statali dedicati alle auto, che garantiscono vantaggi economici a chi acquista una vettura nuova a basso impatto ambientale. Grazie alle loro basse emissioni di CO2, tutti i modelli della gamma Suzuki, 100% ibrida, beneficiano dei bonus introdotti dal Governo. Inoltre, con il contributo Suzuki, che aggiunge ulteriori vantaggi a quelli previsti dal legislatore, i benefici economici sulle vetture a listino arrivano fino a 14.500 euro in caso di rottamazione e ISEE inferiore a 30.000 euro (esempio: Suzuki Across). Se l’acquisto avviene senza rottamazione, il massimo vantaggio possibile è di 9.500 euro (riferito ad Across in caso ISEE inferiore a 30.000 euro e contributo Suzuki). Il governo ha rifinanziato i fondi per incentivare l’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale, definendo le fasce in base ai livelli di emissioni di CO2. Gli importi erogati varieranno in base alla tipologia di veicolo rottamato contestualmente all’acquisto e al reddito dell’intestatario del veicolo immatricolato. Il quadro definito dalla normativa premia l’efficienza della gamma Suzuki che è 100% ibrida, 100% incentivata, siano esse 2Wd oppure 4wd, cambio manuale o automatico. Nello specifico, Suzuki A-Cross Plug-in rientra nella fascia di emissioni di CO2 da 21 a 60 g/km, quella per cui sono previste le agevolazioni maggiori. Per l’ammiraglia di Hamamatsu l’ecobonus previsto parte da 5.000 euro fino a 10.000 euro, cui si sommano in maniera incondizionata altri 4.500 euro della Campagna Suzuki.

In dettaglio, l’importo riconosciuto per la rottamazione delle auto Euro 4 è di 1.500 euro, per le vetture Euro 3 ammonta a 2.000 euro e sale a 3.000 euro per i veicoli Euro 2, Euro 1 ed Euro 0. Anche per i modelli Suzuki Hybrid sopra indicati sono previste “incentivi” Suzuki, che variano dai 2.000 ai 3.000 € a seconda del modello. In sintesi, alla luce degli incentivi e delle promozioni in atto, di seguito i prezzi di accesso alla gamma 100% Hybrid e 100% incentivata di Suzuki: Ignis Hybrid – a partire da 16.400 euro in caso di rottamazione di un’auto pre-Euro 5. Swift Hybrid – a partire da 16.500 euro in caso di rottamazione di un’auto pre-Euro 5. Nuova Swift Hybrid – a partire da 17.500 euro in caso di rottamazione di un’auto pre-Euro 5. Vitara Hybrid – a partire da 19.400 euro in caso di rottamazione di un’auto pre-Euro 5. S-Cross Hybrid – a partire da 21.490 euro in caso di rottamazione di un’auto pre-Euro 5. Swace Hybrid – a partire da 26.500 euro in caso di rottamazione di un’auto pre-Euro 5. A-Cross Plug-In Hybrid – a partire da 40.900 euro in caso di rottamazione di un’auto pre-Euro 5 e da 45.900 € senza alcuna rottamazione.

