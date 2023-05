Gara di striscioni alla Pignasecca. Ne spunta uno ‘irriverente’ contro le rivali

Gara di striscioni nel variopinto mercato della Pignasecca in onore degli azzurri ad un passo dal terzo scudetto in serie A. Formazione schierata con tanto di magliette sventolanti nei vicoli che dalla stazione Montesanto conducono a piazza Carità, un omaggio a Diego Armando Maradona ed uno anche al celebre e compianto giornalista Luigi Necco, voce napoletana di Novantesimo minuto, trasmissione cult della Rai degli anni Novanta.

C’è anche dell’ironia in uno striscione a tratti irriverente apparso in queste ore alla Pignasecca. Aspettando il turno di serie A che, già da stasera, potrebbe incoronare gli undici di Spalletti campioni d’Italia in caso di mancata vittoria della Lazio, ecco un messaggio alle eterne rivali Juve, Milan e Inter. Una massima che suona un po’ come quel celebre adagio “il tempo è galantuomo” ma più colorita e in napoletano.