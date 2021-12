Garage Gourmand: un eccezionale locale gourmet, accessibile a tutti

di Raffaele De Santis

Locale: Garage Gourmand

Tipologia: Italiana, Pesce, Gourmet

Indirizzo: Via Aniello Falcone 30, 80127, Napoli Italia

Prezzo: €€€

A pochi passi dal traffico di anime di via Scarlatti e via Giordano, in strade più tranquille ma sempre vive, sorge Garage Gourmand: un locale altamente innovativo, che si fonda sulla tradizione culinaria napoletana e punta ad elevarla sfruttando le più moderne idee di cucina.

Un ristorante nuovo, gestito da giovani per i giovani, nato dallo sforzo congiunto dell’avvocato Lorenzo Galletta (un grande appassionato di auto d’epoca, da qui il nome “Garage”) e dello chef Marco Nitride. Un talento nato a Casoria che, grazie alle sue capacità, è passato dalle semplici trattorie di Napoli ai locali della grande Milano, per poi tornare nuovamente a Napoli e mettersi in gioco. Chef Nitride fa della ricerca il suo marchio di fabbrica, un’innovazione costante che mai dimentica la tradizione che gli ha dato le basi per crescere professionalmente.

L’esperienza inizia meravigliosamente, grazie al servizio cortese e dinamico di Pasquale Lavoro, che soddisferà con gentilezza tutte le richieste del cliente. Come entrée, il locale presenta un cannolo siciliano di pasta salata, che anticipa un antipasto ricco di sapori di mare e di terra. Il Nuvolari, in particolare, lascia il segno per la dolcezza degli abbinamenti tra prodotti di primissima qualità, combinati con gusto e competenza.

Il locale sfrutta principalmente ingredienti a Kilometro zero, in onore della tradizione culinaria che da sempre contraddistingue in meglio la città partenopea. Le porzioni sono abbondanti, a testimonianza dell’interesse del locale di rendersi accessibile a tutti. La portata di “Bullone Meet Pork” riempie con gusto lo stomaco grazie ad una giusta quantità di gnocco, ben accompagnato da ricotta di bufala ed un ragù di maialino, che per la presenza dei lamponi lascerà un sapore lievemente dolce in bocca. Un trionfo di sapori davvero peculiare, che certifica la fantasia di chef Nitride.

Anche le serate più belle giungono purtroppo alla fine, quelle veramente indimenticabili tendono tuttavia a chiudersi in maniera speciale, il “Trainamisu” adempie a questo compito alla perfezione: difficile trovare dolci così ben studiati ed accessibili ai più. Le sfere di savoiardo home made, unite alla crema al tiramisù, non possono che invitare il cliente a pensare di tornare nuovamente in questo locale davvero unico, mentre rientra a casa cullato dal dolce sapore di un tiramisù davvero eccezionale.

Se l’articolo vi ha incuriosito, potete seguire Garage Gourmand sui profili social Facebook ed Instagram, per rimanere aggiornati sugli eventi proposti dal locale. Potete inoltre consultare il menù tramite un apposito link, ed eventualmente riservare un tavolo tramite TheFork, godendo di un utilissimo sconto del 20%!