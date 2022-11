Garanzia Campania Bond, oltre 3mila le imprese ammissibili

Sono più di 3mila le aziende campane che hanno i requisiti per essere candidate al Garanzia Campania Bond. Il programma di Basket Bond promosso da Sviluppo Campania per il quale si aprono le candidature dal 16 novembre.

Questo quanto emerge dallo studio realizzato da VVA Debt & Grant, società leader nella finanza strutturata agevolata guidata da Claudio Calvani, in collaborazione con il think tank Competere.EU.

Il programma è finalizzato a favorire la crescita delle Pmi campane, non agricole, con operazioni di finanziamento tramite emissione di Minibond.

I prestiti sono assistiti da una dotazione finanziaria di 37 milioni di euro nella forma di garanzia pubblica e di 1,9 milioni di euro nella forma di sovvenzioni.

Dallo studio emerge che sono candidabili:

– 1.812 le aziende della provincia di Napoli;

– 639 di Salerno;

– 345 di Caserta;

– 119 di Avellino;

– 95 di Benevento.

2.131 devono però ottenere un preliminare rating creditizio da parte di un’Agenzia ECAI. Sono, invece, 879 le società che rispettano tutti i requisiti volti a non dover ottenere un rating di credito.

I 3 settori principali in cui operano le aziende potenzialmente candidabili sono:

– manifatturiero per il 25%;

– commercio per il 29%;

costruzioni per il 12%.

All’interno del settore manifatturiero il principale segmento è quello dell’industria alimentare per il 6%, seguito da quello metallurgico e della lavorazione dei metalli per il 5%.