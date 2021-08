Garanzia Giovani, 65 tirocinii all’ospedale Moscati: i profili richiesti. Domande fino al 15 settembre

L’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino aderisce a Garanzia Giovani Campania. Sono 65 in tutto i profili richiesti: 30 operatori socio-sanitari, 15 infermieri, 10 addetti agli affari generali (area amministrativa), 3 laureati in Medicina e Chirurgia (senza specializzazione), 5 tecnici sanitari di laboratorio biomedico e 2 tecnici sanitari di radiologia medica. La durata dei tirocini è di 6 mesi e per i tirocinanti è prevista un’indennità minima di 500 euro al mese, per un impegno settimanale di 25 ore. Nel caso del profilo professionale dei medici è prevista un’indennità mensile di 980 euro. Possono presentare domanda di partecipazione i giovani Neet (Not in education, employment or training), cioè di età compresa tra i 16 anni e i 29 anni, disoccupati, non iscritti a scuola né all’università e che non seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale, e i giovani anche non neet, dai 16 ai 35 anni (non ancora compiuti), che frequentano corsi di istruzione o di formazione, purché disoccupati ai sensi della circolare Anpal n.1/2019 e residenti in Campania. Il termine fissato per la presentazione delle domande è il 15 settembre 2021. Per partecipare è necessario collegarsi al seguente indirizzo web: https://cliclavoro.lavorocampania.it/, iscriversi al programma Garanzia Giovani Campania che si trova nella home e, per candidarsi ai tirocini attivati presso l’Azienda Moscati, ricercare le offerte di lavoro inserendo la sede dell’azienda (Avellino) e il profilo professionale d’interesse. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’agenzia Mestieri Campania – Sede Avellino, tel. 0825.1883656, e-mail: avellino@mestiericampania.com.