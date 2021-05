Garanzia Giovani, in Campania accolte 5.077 domande: ecco l’elenco degli ammessi al finanziamento

È stato approvato e pubblicato sul sito della Regione Campania, l’elenco dei datori di lavoro sia pubblici che privati ammessi al finanziamento ed autorizzati all’attivazione di tirocini formativi nell’ambito del PAR Campania Garanzia Giovani – seconda fase – Misura 5 “Tirocini extracurriculari” . Il Decreto approva 5.077 domande, per 11.876 tirocinanti cui vanno aggiungersi domande 1.650 ammesse con riserva. I soggetti ammessi al finanziamento devono procedere all’attivazione dei tirocini entro e non oltre il 30 settembre 2021. “La misura – si legge in una nota – costituisce un’opportunità per tutti gli operatori economici e i giovani del territorio campano, in cui, gradualmente, si assiste alla piena ripresa delle attività economiche dopo lo stop forzato imposto dalla pandemia. Grazie a questa misura, i datori di lavoro potranno avvalersi del contributo di giovani in possesso delle competenze necessarie per affrontare le nuove sfide del mercato e i giovani , a loro volta, potranno svolgere una concreta esperienza di formazione al fine di un qualificato inserimento lavorativo”.