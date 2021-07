Garanzia kasko e mini-kasko. Ecco tutti i dettagli

La Responsabilità Civile Autoveicoli, obbligatoria e sancita dalla legge 990 del 1969 e successivi aggiornamenti, indica le linee guida relativamente alla copertura assicurativa per gli eventuali danni procurati a cose e persone, dal proprio veicolo, in caso di sinistro. La legge, importantissima, sanava un problema di non poco conto la cui precedente gestione era a discrezione del proprietario del mezzo. Tuttavia, gli eventuali danni causati al proprio veicolo, in caso di sinistro, continuavano a restare a carico del conducente che poteva decidere se e in che misura ripararli.

Molti utenti della strada si saranno trovati nella condizione di causare loro malgrado un sinistro e decidere di demolire il proprio mezzo perché troppo danneggiato e/o vetusto. Ma se il mezzo in questione fosse nuovo ecco che la rottamazione non verrebbe fatta a cuor leggero, anzi. Le Garanzie kasko e mini-kasko rappresentano la risposta delle compagnie assicuratrici a questo quesito, infatti il loro scopo è quello di rifondere anche i danni causati dal conducente al proprio veicolo, in caso di sinistro. Vediamo come.

Premettiamo, a scanso di equivoci, che la garanzia kasko è un prodotto assicurativo non proprio economico, soprattutto nella sua declinazione completa e pertanto si giustifica alla luce di un nuovo modello o di un mezzo di valore elevato. La funzione della garanzia kasko è quella di proteggere anche il mezzo del conducente in caso di sinistro con dolo. La tutela si estende anche ad altri eventi non necessariamente legati a sinistri. Si può danneggiare l’auto anche per una manovra errata o per un uscita di strada. Nella sua forma più estesa, ma anche più costosa, la garanzia kasko può includere anche la protezione contro eventi atmosferici, danneggiamenti e atti vandalici. Una delle assicurazioni auto con garanzia Kasko più utilizzate è quella proposta da Allianz Direct, azienda leader nel campo delle assicurazioni online, in grado di fornire preventivi accurati e assistenza puntale e professionale. La copertura Kasko di Allianz Direct prevede l’introduzione di una franchigia che contribuisce a frenare il costo di questa garanzia accessoria. Inoltre, se ci si rivolge a un’officina convenzionata l’importo della franchigia si dimezza.

La mini-kasko eroga una copertura minore a fronte di un costo minore. Gli eventi accidentali che possono causare danni all’auto non vengono più coperti, ma rimane la copertura in caso di sinistro. Ovviamente il sinistro deve essere documentato. In mancanza di una documentazione del sinistro la garanzia mini-kasko non sarà attiva. In alcuni casi la mini-kasko può rappresentare un ragionevole compromesso nel rapporto costi benefici di questa garanzia accessoria.