Garavaglia venga a Sorrento per inaugurare la Coppa Rolex e per fare il punto sul turismo nella Penisola

“Domenica 30 gennaio il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, sarà a Moena, in Trentino, per inaugurare la 49ª Marcialonga. Auspichiamo che possa venire anche a Sorrento per dare il via, a maggio, alla Coppa Rolex, la prestigiosa regata internazionale che si svolgerà al largo della Penisola”. Con una lettera aperta gli operatori turistici sorrentini si rivolgono direttamente al rappresentante del Governo affinché “torni a Sorrento” a un anno dalla sua partecipazione all’apertura degli Stati Generali del Turismo. “Il suo ritorno a Sorrento – scrivono – non solo darebbe una straordinaria promozione in occasione delle Regate ma consentirebbe di fare un punto della situazione sulla stagione turistica della Penisola Sorrentina. Siamo sicuri che il sindaco Massimo Coppola riuscirà nuovamente a portare il ministro a Sorrento in un momento così importante per il nostro territorio”. La lettera è firmata da Sergio Fedele, presidente Atex Campania; Mario Colonna, delegato Turismo Macroarea Aicast Penisola Sorrentina; Franco Cappiello, presidente Aicast Macroarea Penisola Sorrentina; Giovanni Rosina, Associazione Charter Campania; e Fabio Colucci presidente Club dei 500.