Gargiulo&Maiello, Giuseppe Maiello: Il neo Cavaliere del Lavoro rafforza la rete Idea Bellezza

Cento milioni di fatturato tra ingrosso e dettaglio nel 2019, 350 dipendenti, 1500 aziende clienti, 80 punti vendita Idea Bellezza e 40 Beauty Si: non sono solo i numeri a raccontare lo spessore imprenditoriale di Giuseppe Maiello, nominato dal presidente della Repubblica Cavaliere del Lavoro nel maggio scorso. E’ soprattutto la capacità di guardare al futuro, con ottimismo e coraggio, che contraddistingue la storia del fondatore del gruppo Gargiulo&Maiello, che con i marchi Idea Bellezza, G-cube e Beauty Si è leader a livello nazionale nella distribuzione di prodotti per l’igiene e la bellezza della persona.

In pieno lockdown da pandemia, Maiello ha voluto dare un segnale forte di serenità per dipendenti e clienti, mettendo in sicurezza tutto il sistema, rafforzando la logistica e la piattaforma web, procedendo a nuove aperture. Una scelta vincente, sottolineata dal Premio Stelle per l’e-commerce, che proietta “Idea Bellezza” al sesto posto in Italia per le vendite on line nel settore beauty.“Abbiamo subito attivato i protocolli di sicurezza per far ripartire alcuni dei nostri negozi appena possibile – sottolinea il Cavaliere del Lavoro -. A fine aprile aveva riaperto il 50% della rete ed a metà maggio tutti i punti vendita”.

Ma dietro le quinte il lavoro non si è mai fermato: sia on line, con aggiornamenti e call per il personale di negozio, sia nel centro operativo e logistico di Nola, dove è proseguita l’attività di distribuzione per farmacie e supermercati. “La nostra parola d’ordine è continuità – prosegue Maiello – un segnale di non abbandono, per far sentire sicuri lavoratori e clienti. Noi ci siamo rimboccati da subito le maniche per mettere in piedi il nostro futuro, anche con strategie a breve termine”.

E, con lo stesso coraggio e determinazione che contraddistingue i 52 anni di storia imprenditoriale di Giuseppe Maiello, è proseguito il piano di ammodernamento e ampliamento della rete, con l’apertura di nuovi negozi, nel centro di Avellino ed in corso Buenos Aires a Milano. Contestualmente sono state ulteriormente rafforzate le procedure logistiche e la piattaforma web.

“Tutte le energie profuse in questi mesi hanno dato i loro effetti – conclude il Cavaliere Maiello, affiancato oggi in azienda dai figli Alessandro, amministratore delegato del Gruppo, e Annalisa, consigliere d’amministrazione – come testimonia il forte incremento delle vendite on line. Abbiamo in cantiere nuovi progetti da portare avanti e ci stiamo preparando al Natale, momento fondamentale per noi, che quest’anno affronteremo in modo diverso, garantendo il distanziamento sociale ed una gestione dei flussi, attraverso iniziative promozionali scadenzate nel tempo, per gestire al meglio le presenze nei negozi”.