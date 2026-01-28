Garibotti (UniCredit) “Il Piemonte è un’eccellenza dell’export”

TORINO (ITALPRESS) – “Il Piemonte esprime un’eccellenza rispetto all’export. Noi abbiamo circa il 60% delle aziende che seguiamo che esporta e soprattutto, il trend che abbiamo visto in questi anni, è che le esportazioni sono cresciute verso il circa 30%. In questo noi come banca internazionale ovviamente stiamo dando un grosso sostegno alle imprese. Quello che mi piace far sottolineare è che nonostante I dazi, nonostante gli elementi di discontinuità forte che ci sono stati nel 2023, c’è stata una grossa tenuta in termini di export e ancora una volta il sistema imprenditoriale piemontese si è dimostrato agile nel cercare delle nuove rotte su cui andare a vendere le eccellenze dei nostri prodotti”. Lo ha detto Paola Garibotti, Regional Manager Nordovest di UniCredit, a margine della seconda edizione del Rapporto Internazionalizzazione di Confindustria Piemonte, realizzato con il contributo di UniCredit e presentato nella sede di UniCredit University di Torino.

