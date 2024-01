Garrone, Carraro, Gozzi, Stirpe: Confindustria sceglie il successore di Bonomi

Entro il 1° febbraio prossimo Confindustria sceglie i saggi che sono chiamati a effettuare le consultazioni per la scelta del nuovo presidente, che succede a Carlo Bonomi. L’auspicio, come sempre, è quello di poter avere a disposizione un unico nome su cui convergere. Ma al momento questa è un’ipotesi piuttosto difficile da concretizzare.

Tra i big dati per favoriti gli ultimi rumors, in ordine di tempo, accreditano in ascesa Edoardo Garrone, presidente della Erg e del Sole 24 Ore. Sembrano salire, però, anche le quotazioni del presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro, e quelle di Antonio Gozzi, presidente del gruppo Duferco. Qualora si dovesse andare verso l’alternanza tra imprenditori del Nord e del Sud uno dei nomi che potrebbero entrare in gioco sarebbe quello del frusinate Maurizio Stirpe, patron della Prima Sole Components e del Frosinone Calcio (Serie A) nonché attuale vicepresidente di Confindustria.