Gas: A2A e Acsm Agam firmato preliminare di vendita di asset non strategici

Milano, 31 dic. (Adnkronos) – A2A e Acsm Agam, insieme ad altre società dalle stesse controllate, hanno siglato oggi con il consorzio formato da Ascopiave, Acea, e Iren – aggiudicatario della gara relativa alla cessione di concessioni nell’ambito del servizio di distribuzione del gas naturale – un accordo preliminare per la vendita di alcuni asset “ritenuti non strategici per i venditori”. Per il gruppo A2A, l’operazione, in linea con il Piano strategico 2021-2030, mira a focalizzare le attività sullo sviluppo di reti considerate strategiche, procedendo parallelamente ad una razionalizzazione del portafoglio di distribuzione gas.