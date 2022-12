Gas, cala la domanda: giù i prezzi. Bollette meno care già dal prossimo bimestre

L’effetto del calo del prezzo del gas potrebbe vedersi già sulle prossime bollette energetiche. Lo afferma il presidente di Nomisma energia Davide Tabarelli parlando con LaPresse a proposito della riduzione del prezzo del gas e del prossimo aggiornamento – previsto per la fine del mese – delle tariffe da parte dell’Arera, l’Autorità di regolazione per energia, acqua, e rifiuti. Sul mercato olandese la quotazione del gas al TTF in mattinata ha toccato i 90 euro al Megwattora.

“Possiamo – spiega Tabarelli – già avere un effetto sul prossimo aggiornamento” delle tariffe delle bollette di luce e gas, perché “ci sarà un impatto anche sull’elettricità”. Il price cap – osserva il numero uno di Nomisma energia – è “un correttivo. Il tetto al prezzo del gas speriamo che non ci sia mai bisogno che si attivi. Serve per dare una maggiore stabilità alle quotazioni”. Senz’altro – dice ancora Tabarelli – “può aver aiutato al calo del prezzo ma quello che incide è la riduzione della domanda e il clima mite”. In termini geo-politici – rileva – è “un’altra badilata di sabbia ai rapporti tra Russia e Europa. Senza contare che se fa freddo, molto freddo, potrebbe esser controproducente, oltre al fatto che è plausibile che il TTF prenda in considerazione la possibilità di andare fuori dal mercato europeo”.