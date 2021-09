Gas: consigli per risparmiare sui consumi e offerte per la casa 2021

Nonostante gli 1,2 miliardi di euro stanziati dal governo per attenuarne la portata, gli aumenti del gas scattati nel terzo trimestre 2021, a causa dell’incremento dei prezzi della materia prima, peseranno sulla bolletta all’incirca del 15,3% in più. Si tratta di un rincaro i cui effetti saranno più evidenti soprattutto dalle prossime settimane, quando, con l’arrivo della stagione fredda, le famiglie aumenteranno i loro consumi di gas per il riscaldamento domestico.



Bolletta del gas: i consigli per difendersi dai nuovi aumenti

Naturalmente, oggi i consumatori hanno a disposizione diverse armi per far fronte all’ennesimo aumento dei prezzi. Si parte da un’opportuna verifica dell’efficienza degli infissi, per ridurre una eventuale dispersione del calore, fino alla rinuncia alle cattive abitudini, in particolare nel mantenimento del termostato della caldaia inferiore ai 19-20°C, per evitare che temperature eccessivamente alte possano far aumentare la spesa.

Tuttavia, è altrettanto importante verificare che la propria tariffa sia ancora vantaggiosa come quando appena sottoscritta ed eventualmente valutare se il passaggio a una nuova offerta gas per la casa possa risultare un po’ più conveniente.



Tagliare i costi del gas grazie al web

Per risparmiare sulla spesa per il gas, un valido supporto è quello che arriva dal web, in particolare da servizi come meglioquesto.it: portale che aiuta a confrontare le promozioni di gas naturale più interessanti del 2021 e a compiere una scelta su misura.

Le migliori offerte per il gas domestico su Meglio Questo sono infatti sempre selezionate in base a diverse caratteristiche: non solo il prezzo mensile, che è quasi sempre la variabile che incide maggiormente nella scelta, ma anche tutta una serie di dettagli che possono avere un impatto sui costi.

È per questo che, tra gli aspetti che il portale prende in considerazione per formulare le offerte per il gas metano su misura, ci sono ad esempio la tipologia di utenza richiesta – residenziale o professionale –, l’orario di maggior utilizzo, il numero di persone presenti in casa e la regione di attivazione della fornitura.

Piccoli elementi che possono aiutare a effettuare una scelta che assicuri un decisivo risparmio, prendendo in considerazione, in modo ponderato, tutti gli aspetti che vanno a definire un’offerta personalizzata.

Al fine di evitare che i consumatori incorrano in promozioni gas sottodimensionate o tutt’altro che convenienti, è infatti importante fare in modo che ogni scelta sia accompagnata da un’attenta fase di valutazione, ma anche di formazione: comprendere le voci che contribuiscono alla formulazione del prezzo in bolletta, ad esempio, rende i consumatori meno vulnerabili e riduce la possibilità che sottoscrivano un’offerta non vantaggiosa o non dimensionata alle loro necessità.



Come scegliere una promozione per il gas

Per facilitare la selezione di una nuova tariffa per il gas, Meglioquesto.it fa sì che ogni utente possa essere affiancato, su richiesta, da un Angel. Si tratta di un assistente personale, disponibile sia con modalità di contatto online sia offline, che mette la sua competenza al servizio del consumatore, in modo totalmente gratuito.

Un Angel può affiancare, informare e contribuire nelle operazioni di scelta, aiutando l’utente ad aderire alla promozione che più si adatti alle specifiche abitudini di consumo. Un supporto obiettivo, dunque, effettuato esclusivamente da assistenti in carne e ossa, per offrire all’utente la medesima esperienza di acquisto nel negozio sotto casa, sfruttando una proposta veloce e innovativa come quella di un e-commerce.

È così possibile selezionare un’offerta del gas tra i brand più noti nel settore, confrontando i prezzi dei vari fornitori in una piattaforma che aiuta a valutare ogni dettaglio: si può scegliere fra un’offerta che preveda sconti e bonus di benvenuto o fra promozioni che assicurino un prezzo del gas bloccato per un determinato periodo di tempo, in modo da ridurre l’incidenza che eventuali aumenti della materia prima potrebbero avere sulla bolletta. Ogni proposta, naturalmente, è parte di una selezione accurata da parte di Meglioquesto.it, in linea a una gestione etica che pone al centro sempre il consumatore.