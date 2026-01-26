Gas, Consiglio Ue approva stop definitivo importazioni dalla Russia

Roma, 26 gen. (askanews) – Il Consiglio dell’Unione europea ha varato il via libera definitivo alla completa messa al bando delle importazioni di gas naturale dalla Russia. Il dispositivo prevede uno stop completo delle importazioni di gas naturale liquefatto (Gnl) dall’inizio del 2027 e lo stop a quello che giunge tramite gasdotti dall’autunno del prossimo anno.
Secondo quanto riporta un comunicato, prima di autorizzare ingressi di gas naturale nella Ue, i paesi dell’Unione saranno tenuti a verificare il paese in cui è stato prodotto.