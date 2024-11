Gas, Egitto intende aumentare la sua produzione

Roma, 4 nov. (askanews) – L’Egitto intende aumentare la sua produzione di gas, in particolare lavorando con i partner per ottimizzare le riserve di gas dai giacimenti esistenti. Lo ha dichiarato il ministro del Petrolio e delle Risorse minerarie del Paese, Karim Badawi.

“Lavoreremo con i nostri partner per aumentare realmente la produzione di gas in Egitto e nel mondo, e allo stesso tempo stiamo anche lavorando con i nostri partner in Egitto per essere in grado di ottimizzare le loro riserve di gas, utilizzando le infrastrutture delle riserve di gas esistenti”, ha detto Badawi durante la conferenza internazionale sull’energia ADIPEC-2024 ad Abu Dhabi.

Il ministro ha inoltre sottolineato che circa il 60 per cento del gas egiziano viene attualmente destinato alle centrali elettriche locali. L’Adipec è la più grande mostra e conferenza sull’energia del mondo. Quest’anno si terrà dal 4 al 7 novembre ad Abu Dhabi.