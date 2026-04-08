Gas, Fi: no forniture dalla Russia, no a proposta della Lega

Roma, 8 apr. (askanews) – “E’ un successo diplomatico di tutto il mondo che ha lavorato alla de-escalation e quindi anche del governo italiano. La cosa più significativa è che ci sia stata questa tregua di due settimane e vedremo ora se si trasformerà in una pace vera e duratura. Certamente l’Italia continuerà a lavorare per questo obiettivo”. Il portavoce nazionale di Forza Italia Raffaele Nevi commenta a ‘Voce Libera’ – prima newsletter di inside politici e interviste sbarcata su Substack – la tregua tra Stati Uniti e Iran.

Quanto alla richiesta della Lega di tornare ad acquistare gas russo, l’esponente azzurro chiarisce: “Si tratta di una decisione che va presa a livello europeo perché le sanzioni alla Russia sono europee e non italiane. Secondo noi le motivazioni che hanno imposto le sanzioni a Mosca non si sono modificate e quindi la risposta è no. Al tempo stesso bisogna fare in modo di diversificare l’acquisto di energia e gas da altri Paesi e in questo senso va letto anche il recente viaggio della premier Meloni nel Golfo. Si può raggiungere lo stesso obiettivo senza modificare la posizione nei confronti della Russia che non ha modificato le sue posizioni verso l’Ucraina, motivo alla base delle sanzioni”, conclude Nevi.