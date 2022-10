Gas, il ministro Cingolani: Accordo sul price cap, il compromesso limiterà i costi ma si è perso del tempo

Sul price cap del gas “credo che si possa giungere alla conclusione che sicuramente sara’ un po’ un compromesso ma che contribuira’ fortemente a limitare i costi”. Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, interviene alla quarta edizione dei Green Talk di Rcs Academy “sara’ sostanzialmente un intervallo entro il quale il Ttf potra’ variare senza avere questi picchi di volatilita’ assurdi e direi che su questo stiamo convergendo. Venerdi’ scorso ci sono stati gli ultimi allineamenti in video conferenza e stasera ci sara’ una riunione informale dei ministri dei Paesi piu’ energivori e credo che si possa diciamo giungere alla conclusione.

Dopodiche’ la Commissione una volta che ha un pacchetto proposto da tutti gli Stati che sono d’accordo si deve impegnare a trasformarlo in una regola, in un frame legale nei tempi piu’ rapidi possibili in modo che poi gli Stati lo recepiscano e lo applichino sulle bollette. Quindi non si puo’ perdere nemmeno un giorno. “Noi e’ un anno che stiamo martellando su questa cosa; quindi la soddisfazione e’ che alla fine ci siamo portati almeno tutti quanti dietro, l’insoddisfazione viene dal fatto che un anno e’ troppo”.

Cingolani sintetizza: “Noi non stiamo pagando una vera mancanza di gas ma un ritardo nell’azione dell’agire contro questa cosa ed e’ incredibile”.