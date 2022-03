Gas, la viceministra Todde: Il rischio razionamento c’è, stiamo lavorando per contromisure

La viceministra dello Sviluppo economico e vicepresidente M5S Alessandra Todde dice in una intervista a “La Stampa” che sul razionamento del gas per il prossimo inverno “il rischio esiste, non dobbiamo nasconderlo. Se fosse necessarie, le misure di contenimento riguarderanno prima le industrie”.“Solo in caso di una situazione particolarmente grave – aggiunge Todde -, si dovrà intervenire con un razionamento orario per case e uffici, ma stiamo lavorando per evitare ogni problema, riempiendo i depositi di stoccaggio, diversificando le fonti e incrementando l’approvvigionamento da altri paesi partner nel Nord Africa e in Medio Oriente”. Alla domanda sulla fattibilità del piano del Consiglio europeo sull’autonomia dell’Ue dal gas russo entro il 2027, Todde risponde che “una soluzione è raggiungibile. Passa da 3 istanze che abbiamo portato al tavolo: un tetto al prezzo del gas, una strategia per stoccaggi comuni e la necessità di separare il mercato dell’energia elettrica da quello del gas, perché provoca un dannoso disequilibrio dei prezzi”.