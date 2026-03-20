Gas, Pichetto: fiducioso che da metà aprile si partirà con stoccaggi

Roma, 20 mar. (askanews) – “Oggi siamo al 20 marzo e fino al 20 marzo ci siamo arrivati. Garantisco che nei prossimi 10 giorni” manterremo questi livelli di approvvigionamento. “Credo che possiamo partire con gli stoccaggi nell’ottica 2026-2027 verso metà aprile”. Lo ha affermato il ministro dell’ Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine dei 70 anni del Cesi.

“La valutazione va fatta rispetto alla capacità delle pompe, alla portata a quanto si riesce a iniettare. E’ una questione di tempi”, ha detto.

“Non si può mai essere pronti per un conflitto. Dobbiamo essere pronti a ricostituire gli stoccaggi entro fine anno. L’Italia parte da una condizione migliore rispetto al resto d’Europa, con molte fonti alternative di approvvigionamento. Sono abbastanza fiducioso che da metà aprile si possano ricostituire gli stoccaggi in modo adeguato”. Riguardo l’ipotesi di un piano per incentivare gli stoccaggi, il Ministro ha risposto “si tratta di valutare qual è il momento opportuno; è un po’ come saper leggere il futuro rispetto a cosa sta succedendo purtroppo a due passi da noi”.