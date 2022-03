Gas, Putin: Continueremo a fornirlo a volumi e prezzi stabiliti ma in rubli per i Paesi ostili

La Russia continuerà a fornire gas secondo volumi e prezzi fissati nei contratti precedenti, poiché il Paese ci tiene alla propria reputazione come partner e fornitore affidabile. Lo avrebbe affermato il presidente russo, Vladimir Putin, durante un incontro con i membri del governo. Poco prima Putin ha annunciato che la Russia venderà gas ai Paesi ostili in rubli e non più in dollari, euro, o altre valute “compromesse”. A tal fine il capo di Stato ha incaricato la Banca Centrale e il Gabinetto dei ministri di determinare entro una settimana la procedura per le transazioni in rubli sulla vendita di gas ai Paesi europei.