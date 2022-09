Gas, rincari: lo Stato deve evitare speculazioni e abusi. Ecco come

di Franco Fronzoni

Il rincaro del gas è inevitabile come è inevitabile il rincaro dell’energia elettrica, seppur soltanto per la parte prodotta dalle turbine a gas; il fatto sta producendo allarme generale per gli immediati rincari di prezzi, persino di merci che, nella realtà, non sono colpiti dai rincari delle energie, se non in parte quasi irrilevante. Per evitare quote di rincari speculativi e quelli abusivi, ne va neutralizzata l’evenienza in senso assoluto, nell’unica maniera possibile, quella dell’assunzione dell’onere da parte dello Stato alla fonte, seppur in maniera provvisoria; è anche necessario che lo Stato debba preoccuparsi di alleviarne oneri a famiglie, aziende ed Enti, in maniera anche differenziata, per evitare pesantissime conseguenze. Quindi i rincari nell’acquisto del gas vanno affrontati subito a carico provvisorio dello Stato che lo riverserà a carico di privati, Aziende ed Enti, in una maniera giusta e, sopportabile, da stabilire con attenti studi, da effettuare in tempi rapidi, ma non immediati come quelli dell’acquisto.

In definitiva:

1. Lo Stato acquisterà tutto il gas al prezzo migliore che potrà e lo riverserà agli enti distributori, provvisoriamente, al prezzo quo ante; il che consentirà…

2. …il blocco totale dei prezzi al livello quo ante, sia per i distributori di energia che per tutti i prodotti (poiché come non fosse avvenuto alcun aumento);

3. Riversamento da parte dello Stato – in tutto, o, in parte – degli oneri sostenuti a titolo provvisorio, a mezzo di…

4. …una suddivisione degli oneri sopportati, mettendone (tutto, o, parte) a carico di i, Enti distributori, Enti, Aziende e Privati ed, in percentuale fra questi, secondo parametri da stabilirsi in Consiglio dei Ministri e, secondo quanto emergerà da…

5. …un attento studio della ripartizione, da compiersi in sedi ministeriali anche in accordo con Sindacati e Associazioni di categoria ed, in maniera sopportabile da ciascuna categoria;

6. Sterilizzazione dell’Iva sugli aumenti e, di tutte le tasse, sovrattasse ed accise che non DEBBONO colpire gli aumenti, non essendo eticamente giusto che si possa gravare di tassazioni oneri già difficilmente accettabili. Ne verrà un risultato doverosamente distribuibile, poiché i rincari saranno quelli effettivi e ben studiati nella ripartizione ed accettabili, poiché privi di quote speculative e/o abusive che, al momento stanno inducendo piuttosto ad una ribellione che ad una necessaria sopportabilità.

Si dovrà tener nel giusto a conto che una notevole quantità di gas è rappresentata dalle riserve con costi non aumentati e che, il tutto ci farà evitare chiusure di attività, produttive, perdita di posti di lavoro, danni per mancate quote di esportazioni.