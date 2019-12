Gas, Ue annuncia accordo per il transito tra Russia e Ucraina

Berlino, 19 dic. (Adnkronos/Dpa) – “Dopo negoziati veramente intensi sono molto felice di annunciare che abbiamo raggiunto un accordo in linea di principio su tutti gli elementi chiave”. Così il vice presidente della commissione europea, Maros Sefcovic, ha annunciato che Mosca e Kiev hanno raggiunto un accordo per permettere il transito del gas russo attraverso l’Ucraina nel corso dei negoziati, mediati dall’Unione Europea, a Berlino.

Sefcovic ha aggiunto che i dettagli dell’accordo saranno ancora discussi domani e che i termini dell’intesa quindi non sono ancora resi pubblici. Rappresentanti russi e ucraini si sono incontrati a Berlino per raggiungere un accordo a due settimane dalla scadenza dell’attuale intesa che valeva 10 anni. La questione è di grande importanza per la Ue dal momento che diversi stati membri dipendono dal gas naturale che arriva dalla Russia attraverso l’Ucraina.