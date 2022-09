Gasgas, raccoglie 1,5 mln di euro in crowdfunding per la realizzazione di colonnine di ricarica elettrica

La seconda campagna di equity crowdfunding di Gasgas si è appena conclusa sulla piattaforma CrowdFundMe con una raccolta record di 1 milione e mezzo di euro. «Siamo molto soddisfatti dell’andamento di questa campagna – ha commentato Stefania Menguzzato, General Manager di Gasgas –. Se in occasione della prima raccolta del 2021 a credere in noi sono stati soprattutto appassionati ed e-driver, questo secondo round ha attirato l’interesse di imprenditori, business angel e investitori professionali che hanno intuito adesso il grande potenziale del mondo della mobilità elettrica”.

La società mette a disposizione dei propri utenti una rete di colonnine di ricarica per veicoli elettrici sempre funzionanti e connesse, posizionate in punti strategici di interesse per chi sosta su tutto il territorio italiano. Lo scorso 14 settembre, in occasione di un evento allo Swiss Corner di Milano, il team di Gasgas ha incontrato decine di investitori professionali interessati a conoscere da vicino l’azienda che in un solo anno di attività ha bruciato tutte le tappe. Molti di essi hanno deciso di investire nella campagna ancora aperta portando di fatto la raccolta al suo obiettivo massimo nel giro di pochi giorni. «Sono un appassionato di mobilità elettrica e un e-driver della prima ora – ha dichiarato Elia Bonacina, CEO di Bonacina1889, azienda di fama mondiale nel settore dei complementi d’arredo. In Gasgas ho ritrovato la stessa efficienza e competenza offerte da una multinazionale come Tesla. Ho deciso di investire perché ho trovato un team forte e preparato e un business in grado di scalare velocemente. Ho piena fiducia in questo progetto e sono certo che saprà dare grandi soddisfazioni agli investitori che ci hanno creduto». Bonacina è anche membro dell’Advisory Board di Gasgase si impegnerà ad aiutare l’azienda nello sviluppo del business.