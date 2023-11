Gasparri “Nel nome di Berlusconi la storia di Forza Italia continua”

TAORMINA (ITALPRESS) – Forza Italia c’è e nel nome di Berlusconi la storia continua. Oggi c’è il Berlusconismo senza Berlusconi, non è la stessa cosa perchè nessuno può equiparare la sua qualità, la sua figura, tuttavia le idee che ha seminato restano una grande opzione. Forza Italia in tutti i sondaggi è data in crescita. è essenziale per il centrodestra, porta un buon governo dalla Sicilia al Piemonte”. Lo ha detto Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e vice presidente del Senato, al meeting Etna 23, la due giorni di Forza Italia che si sta svolgendo aTaormina.

