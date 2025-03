Gasperini “Ci sono partite difficili per tutte, campionato bellissimo

COVERCIANO (ITALPRESS) – “Io sto molto bene dove sono, poi in tutte le cose c’è un inizio e una fine. L’inizio si sa, la fine no, ma adesso noi viviamo di presente, il presente è che ci sono partite molto difficili per tutte quante le squadre, devo dire che è un campionato bellissimo”. Lo ha dichiarato Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, a margine della consegna della “Panchina d’oro”. Al tecnico un premio speciale per aver vinto l’Europa League alla guida dell’Atalanta. “È la terza, ne ho vinta una anche in Serie B col Genoa, ma l’ultima è sempre la più bella, arriva per un risultato davvero straordinario”.

