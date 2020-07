Gastronomia, arte della Pizza napoletana: apre la scuola formazione internazionale

Più di 20 maestri insegneranno l’ arte della preparazione della pizza a giovani provenienti da tutto il mondo. E’ l’ iniziativa della “Associazione Pizzaiuoli Napoletani” , che avvierà i corsi a Settembre nella propria sede in via MIchele Parise, nel quartiere Poggioreale, a Napoli. Oltre alla pratica della preparazione e dell’ impasto, le lezioni prevedono nozioni di marketing, nutrizione, sicurezza sul lavoro, food -cost, e sicurezza sanitaria, sulla base alle norme dettate dell’ emergenza Covid-19.” “La nostra e’ la scuola della tradizione, degli impasti e delle tecniche che hanno reso unica la pizza napoletana nel mondo – afferma Sergio Miccu’. presidente dell’ APN -. i nostri maestri pizzaiuoli sono eredi della straordinaria tradizione partenopea che e’ passata di generazione in generazione e oggi, grazie alla scuola, potranno trasferire il proprio patrimonio di conoscenze ai ragazzi provenienti da tutto il mondo per fare loro apprendere quest’arte, come se fossero i loro genitori.” La “Pizzaiuoli school” sara’ presentata alla stampa lunedi’ 27 luglio alle 18 da Sergio Miccu’, Luciano Pignataro e da 20 tra i piu’ noti artigiani della pizza napoletani. Le iscrizioni alla scuola sono aperte tramite il sito web www.pizzaiuolinapoletani.com.