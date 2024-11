Gastronomia: Cycas presenta il Panettone di Bacoli

Un viaggio tra sapori e bellezza: nasce con questo obiettivo il Panettone di Bacoli del Cycas Cafè, il lounge bar che affaccia sul Lago Miseno. La presentazione ufficiale si terrà lunedì 25 novembre alle 17.00 presso la location sita in Via Miliscola 13, per quello che sarà un evento unico per celebrare la dolcezza della tradizione e il fascino del territorio bacolese.

«Presenteremo il Panettone di Bacoli, un gioiello di bontà che non è solo un dolce, ma un omaggio alla bellezza della nostra città – spiega Luigi Scamardella del Cycas Cafè – Il suo packaging esclusivo racconta con eleganza le meraviglie di Bacoli, dalla maestosità della Casina Vanvitelliana alla storia che vive nelle mura del Castello Aragonese. Ogni dettaglio è un invito a riscoprire il nostro territorio, a gustarne l’essenza attraverso sapori indimenticabili».

L’appuntamento segnerà un autentico viaggio tra gusto e tradizione, alla scoperta di un panettone che sa di casa e di bellezza. Saranno presentati e degustati i nuovi panettoni artigianali dedicati alla città di Bacoli (Na), nei seguenti gusti: Classico mandorlato, Cioccolato, Pistacchio, Frutti di Bosco, Albicocca e mandorla, Amarena, Pandoro e Mandarino dei Campi Flegrei, autentica “chicca territoriale” – quest’ultimo – farcito con mandarino di Bacoli dall’inconfondibile profumo che richiama le dolci atmosfere natalizie.

Oltre a Luigi Scamardella del Cycas Cafè, alla presentazione interverranno anche Gennaro Della Ragione, Pastry Chef del Cycas Cafè, Giacomo D’Ippolito, Visual Designer che ha sviluppato il nuovo packaging dei panettoni, e Michele Lanzetta, Project Manager dell’agenzia di comunicazione integrata MTN Company, che presenterà il nuovo menu digitale del Cycas Cafè dal quale sarà anche possibile acquistare i panettoni.