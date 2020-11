Gasway sponsorizza il Sorrento per espandersi in Campania

Gasway entra nella famiglia dell’ASD Sorrento 1945: la società attiva a livello nazionale nel mercato libero del gas naturale e dell’energia elettrica è il nuovo premium partner della prima squadra rossonera e sarà presente sulle divise della formazione Juniores Nazionale U19 per la stagione 2020/21.

L’accordo, che prevede la presenza di Gasway al fianco dei rossoneri allo stadio “Italia” di Sorrento, nasce dalla volontà della società energetica di sostenere, in questo difficile momento segnato dall’emergenza sanitaria Covid-19, il mondo dello sport e, in particolare, condividere i valori dello sport giovanile, coerentemente con il target al quale si rivolge: una clientela smart attenta e sensibile ad un uso sostenibile ed intelligente dell’energia. È questa infatti la mission di Gasway, società entrata a far parte nel 2018 del Gruppo Augusta Ratio ed oggi focalizzata nell’offrire soluzioni semplici ed innovative in un settore in profondo cambiamento dove la differenza sarà sempre più nella qualità del servizio offerto.

La partnership con il Sorrento 1945, principale realtà sportiva del territorio, permetterà a Gasway di avvicinarsi all’area della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana, considerata particolarmente strategica e rilevante nei piani di crescita della società.